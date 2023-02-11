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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ против Суперлиги

11 Февраля 2023 • 17:59 Комментировать

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пытаются перезапустить проект Суперлиги. На встрече представителей клубов Английской премьер-лиги в Лондоне обсуждалась эта тема. Впрочем, все клубы выступили против Суперлиги. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

Напомним, что впервые о Суперлиге было объявлено в апреле 2021 года. 9 из 12 клубов тогда достаточно быстро передумали откалываться от действующей европейской футбольной системы, отказавшись от Суперлиги.

Отметим, что теперь Суперлигу хотят проводить в гораздо более широком формате – с 60-80 участниками в несколько дивизионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл Суперлига Европы
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