Клубы АПЛ против Суперлиги

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пытаются перезапустить проект Суперлиги. На встрече представителей клубов Английской премьер-лиги в Лондоне обсуждалась эта тема. Впрочем, все клубы выступили против Суперлиги. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

Напомним, что впервые о Суперлиге было объявлено в апреле 2021 года. 9 из 12 клубов тогда достаточно быстро передумали откалываться от действующей европейской футбольной системы, отказавшись от Суперлиги.

Отметим, что теперь Суперлигу хотят проводить в гораздо более широком формате – с 60-80 участниками в несколько дивизионов.