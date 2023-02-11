Несмотря на наличие в линии атаки таких звёзд, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, «ПСЖ» продолжает рассматривать варианты с усилением нападения. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, гранд Лиги 1 следит за Гарри Кейном из «Тоттенхэма». Парижане могут сделать предложение по трансферу англичанина летом.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» ближайшим летом может продать Гарри Кейна только клубу из другой страны. Действующий контракт форварда со «шпорами» рассчитан до средины 2024 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Гарри Кейна в 90 миллионов евро.