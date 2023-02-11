На пятничной пресс-конференции Хосеп Гвардиола дал понять, что он не собирается уходить из «Манчестер Сити». При этом слухи продолжают связывать испанца с другими европейскими грандами. На страницах El Nacional вышел материал, который развивает тему с возможным назначением Гвардиолы в «ПСЖ». Топ-клуб Лиги 1 будет готов побороться на Пепа, если он всё же примет решение об уходе из «Манчестер Сити».

По данным источника, «ПСЖ» хочет заманить Гвардиолу, предоставив ему полный карт-бланш. Так, в Париже испанский специалист будет полностью контролировать трансферные вопросы. Кроме того, Гвардиола сохранит за собой статус самого высокооплачиваемого тренера планеты.

Отмечается и то, что в Париже Хосеп Гвардиола может воссоединиться с Лионелем Месси.

В настоящий момент главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье. Специалист сталкивается с давлением, ведь его команда в последнее время выглядит неубедительно.