Клопп попросил «Реал» купить ему двух звёзд

Юрген Клопп может стать следующим тренером «Реала». В Мадриде тренерский мостик по завершению сезона может покинуть Карло Анчелотти, которого активно сватают в сборную Бразилии.

Если верить информации El Nacional, то «Реал» уже связался с Юргеном Клоппом. В рамках переговоров немецкий специалист попросил «сливочных» купить ему двух звёзд – полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Килиана Мбаппе.

Стоит сказать, что у Юргена Клоппа сейчас не лучшим образом идут дела в «Ливерпуле». Команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент. В Англии Клопп с октября 2015 года.