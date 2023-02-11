«Манчестер Сити» нашёл замену Гюндогану

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада может переехать из Германии на Туманный Альбион. Согласно данным журналистов 90min, в подписании японского полузащитника заинтересован «Манчестер Сити».

В стане «горожан» рассматривают Камаду в качестве альтернативы немцу Илкаю Гюндогану, который близок к смене клубной прописки грядущим летом. Японец может перейти в «Сити» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает в конце сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии японец провел 17 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.