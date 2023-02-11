«Реал» может усилить атаку звёздным португальцем

Португальский форвард «Атлетико» Жоау Фелиш, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», может по окончании нынешнего сезона перейти в другой испанский топ-клуб. Согласно сообщениям Fichajes, в услугах 23-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб подыскивает нападающего, который мог бы стать альтернативой Кариму Бензема. В подписании Фелиша лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес.

Transfermarkt оценивает Жоау в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне португалец провел 15 матче, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.