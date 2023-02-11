«Манчестер Юнайтед» нацелился на бельгийского полузащитника

Опорный полузащитник Артур Вермирен, который принадлежит бельгийскому «Антверпену», пользуется спросом среди клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Как информирует источник, на 18-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.

Вермирен выступает за «Антверпен» с июля 2022 года. Трудовое соглашение Артура рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

В данный момент «МЮ» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Ньюкасл» идет на четвертой позиции.