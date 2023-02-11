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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» хочет подписать бразильца из «Тоттенхэма»

11 Февраля 2023 • 11:55 Комментировать

Бразильский вингер Лукас Моура, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно данным журналистов Fichajes, заинтересованность в услугах южноамериканца проявляет «Милан».

«Россонери» рассчитывают заполучить Моуру бесплатно, поскольку его трудовое соглашение со «шпорами» истекает по завершении нынешнего сезона. В «Милане» считают, что Лукас добавит вариативности атакующей линии команды.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Моура принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Лукас Моура трансферы футбола - лето 2023
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