Клопп может уйти из «Ливерпуля» в испанский гранд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть нынешний клуб грядущим летом. Боссы мерсисайдского гранда недовольны результатами команды в этом сезоне и подумывают о расставании с 55-летним специалистом.

Как сообщает El Nacional, потенциальным уходом Клоппа может воспользоваться мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают немецкого специалиста в качестве замены Карло Анчелотти, которого сватают на пост рулевого сборной Бразилии.

Юрген занимает пост наставника «Ливерпуля» с октября 2015 года. Его действующее соглашение с английским клубом истекает по завершении сезона-2025/2026.

Фанаты «Ливерпуля» требуют уволить Клоппа

Решилась судьба Клоппа в «Ливерпуле»