Экс-форвард «МЮ» Йорк: «Кейн не дотягивает до уровня Руни и Ширера»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о нападающем сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейне.

«Гарри не дотягивает до уровня Уэйна Руни и Алана Ширера. Эти двое умели намного больше, чем Кейн. Если бы я выбирал форварда для «красных дьяволов» из этой троицы, то отдал бы предпочтение Ширеру», - передает слова Йорка OLBG.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний Кейн провел 22 поединка, отметившись 17 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Форвард выступает за лондонский клуб с января 2011 года. Его контракт истекает в 2024 году.