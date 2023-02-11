Мерсон: «Мы наблюдаем за худшей версией «Ливерпуля»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о неудачном выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Давно не было такой ужасной игры в исполнении «Ливерпуля». Мне кажется, что Юрген Клопп пока не понимает, как все наладить. Его команда хромает в каждой линии. Сейчас мы наблюдаем за абсолютно худшей версией «Ливерпуля». Думаю, они вряд ли пробьются в еврокубке. Летом клубу нужно принять важные решения», - цитирует эксперта Sky Sports.

После 20 матчей подопечные Клоппа занимают десятой место в турнирной таблице Премьер-лиги.