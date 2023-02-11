Хассельбайнк советует «Лидсу» пригласить Джеррарда

Бывший нападающий лондонского «Челси» и «Лидса», Джимми-Флойд Хассельбайнк, уверен в том, что «Лидсу» в его нынешнем положении стоит пригласить Стивена Джеррарда. Легенда «Ливерпуля» остается без работы после расставания с «Астон Виллой», а сейчас без тренера остался и «Лидс», расставшийся с Джесси Маршем.

И, как сообщает Yorkshire Evening Post, Хассельбайнк считает, что руководство клуба должно воспользоваться шансом и нанять Джеррарда. Сейчас команда занимает только шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, у нее 19 очков после двадцать одного тура.