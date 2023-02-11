Гвардиола может возглавить итальянский суперклуб

Испанский тренер Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити», который возглавляет с лета 2016 года. Как стало известно журналистам Todofichajes, у 52-летнего специалиста есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Интерес к одному из лучших тренеров мира проявляет руководство «Милана». «Россонери» рассматривают Гвардиолу в качестве замены Стефано Пиоли, под руководством которого команда неудачно проводит последние матчи.

Хосеп связан контрактными обязательствами с «горожанами» до середины 2025 года.

По итогам 22 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице.