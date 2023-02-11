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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш рассказал, как относится к ВАР

11 Февраля 2023 • 06:02 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, выступающий в текущем сезоне за лондонский «Челси» на правах аренды, рассказал о своем отношении к системе ВАР.

«ВАР исключает большое количество ошибок, но футбол – игра, которая состоит из ошибок. Игроки ошибаются, арбитры – тоже. Если так продолжится, то могут сократить время на атаку команды, как в баскетболе. Футбол и так был прекрасен. Без ВАР было бы намного интереснее. Ошибки побуждают споры», - передает слова португальца Daily Mail.

В текущем сезоне Фелиш провел всего один матч в Премьер-лиге и получил красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш
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