Павлюченко дал прогноз на дерби «Вест Хэм» - «Челси»

Бывший нападающий московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Вест Хэмом» и «Челси» в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

«Это дерби. У «Челси» есть мотивация показать, что большие траты в январе были не зря. «Вест Хэму» все-таки сейчас не по силам оказывать сопротивление «синим». Ждем победы гостей», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Поединок между «Вест Хэмом» и «Челси» пройдет сегодня, 11 февраля, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Перед дерби хозяева идут на 17-м месте в АПЛ, а гости располагаются на девятой позиции.