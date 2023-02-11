Тен Хаг высказался об участии «МЮ» в Суперлиге

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг высказался относительно возможного участия «Манчестер Юнайтед» в Суперлиге Европы.

«Окончательно решение остается за руководством клуба. Лично я считаю нынешнюю структуру футбола в Европе хорошей, однако всегда будут появляться другие инициативы, которые будут направлены на улучшение игры. Если это пойдет на пользу футболу, то это только плюс», - передает слова специалиста BBC Sport.

На днях появилась информация, что каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы.