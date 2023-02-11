Клопп сообщил о возвращении Жоты

Форвард Диогу Жота возобновил тренировочные занятия с «Ливерпулем». Данную информацию подтвердил главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп.

«Диогу вернулся и тренируется без ограничений уже несколько дней. Через пару дней он может претендовать на попадание в состав команды», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Напомним, что португалец находился в лазарете «красных» с октября прошлого года из-за повреждения икроножной мышцы.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Жота принял участие в четырех поединках, отметившись одной голевой передачей.