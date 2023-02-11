Владелец «ПСЖ» хочет купить английский суперклуб

Эмир Катара Тамин бин Хамад аль-Тани, который владеет французским «ПСЖ», хочет приобрести пакет акций еще одного европейского топ-клуба. Как сообщает The Guardian, речь идет об английском «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает источник, стратегия шейха заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый из клубов будет контролироваться отдельной организацией, поскольку правилами запрещено командам, участвующим в одном турнире, иметь одного владельца. Катарская сторона занимается поиском решения этого вопроса.

Напомним, что в данный момент владельцем «МЮ» является семейство Глейзеров.