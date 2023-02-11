Стали известны три клуба с наибольшим владением мячом в топ-5 лигах Европы

Владение мячом не гарантирует победу, но минимизирует вероятность того, что команда получит гол в свои ворота. Не случайно клубы с наибольшим владением мячом, как правило, преуспевают и в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне среди пяти главных европейских чемпионатов в этом компоненте игры лидирует мюнхенская «Бавария» - ее процент составляет 65,59%. Лишь немного уступает немецкому гегемону «Манчестер Сити» известного любителя интенсивного передвижения мяча Хосепа Гвардиолы - 65,38% игрового времени.

Наконец, тройку замыкает каталонская «Барселона» с показателем в 65,04 процента.