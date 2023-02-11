38-летний Силва высказался о новом контракте с «Челси»

38-летний бразильский защитник Тьяго Силва высказался насчет продления трудового соглашения с лондонским «Челси». Стороны заключили новый контракт, рассчитанный до середины 2024 года.

«Я очень рад продолжить карьеру в «Челси». Когда переходил в этот клуб, контракт был рассчитан всего на один сезон. Но теперь будет уже четвертый год. Не мог представить этого. Для меня это особенный момент – заключить новое соглашение с «пенсионерами», - передает слова южноамериканца клубная пресс-служба.

Тьяго пополнил ряды английского коллектива в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 поединках и отметился двумя результативными передачами.