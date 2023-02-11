Барнс: «Эвертон» Дайча способен дать бой «Ливерпулю» на «Энфилде»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс оценил расклад сил в предстоящем дерби.

Встреча коллектива Юргена Клоппа с командой Шона Дайча состоится 13 февраля на «Энфилде».

«Конечно, Клопп настроит своих игроков перед дерби, и я не говорю, что у «Ливерпуля» обязательно возникнут проблемы. Однако нынешний «Эвертон», учитывая недавний приход Шона Дайча и результат матча с «Арсеналом», не выглядит простым соперником. Возможно, нас ждёт гораздо более равное дерби, чем в предыдущие годы», – приводит Liverpool Echo слова Барнса.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками, а «Эвертон» – 18-й с 18-ю баллами в активе.