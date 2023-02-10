Артета: «Арсенал» будет проигрывать»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что команда извлечет урок из поражения от «Эвертона» в последнем матче. «Канониры» на выезде минимально уступили «ирискам» со счетом 0:1.

«Не нужно находиться в зоне комфорта. «Арсенал» будет поигрывать. Но каждая неудача дает возможность иначе взглянуть на многие вещи и увидеть реакцию игроков. Никаких оправданий», - передает слова тренера BBC Sport.

После 22 туров Английской премьер-лиги лондонский коллектив лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.