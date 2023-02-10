Названа главная трансферная цель «Челси» на лето

Стала известна приоритетная цель лондонского «Челси» на летнее трансферное окно. По сообщениям Caughtoffside, «пенсионеры» намерены подписать перед стартом сезона-2023/2024 нового центрального нападающего. Главной целью лондонцев является нигерийский форвард Виктор Осимхен, выступающий в Италии за «Наполи».

24-летний бомбардир также находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 70 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с неаполитанцами до середины 2025 года.

В текущем сезоне Виктор провел 17 матчей в рамках Серии А, забил 16 голов и отдал три ассиста.