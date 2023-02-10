Каррагер: «Похоже, Клопп не хочет мириться с некоторыми проблемами в «Ливерпуле»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о работе Юргена Клоппа.

Мерсисайдцы занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 29 очков после 20 туров.

«Клопп открыто признавал, что «Ливерпуль» нуждается в перезагрузке и серьёзных переменах, однако, похоже, он сам не готов смириться с некоторыми вещами. Например, это касается падения влияния Фирмино и трудной ситуации с травмами», – цитируют Каррагера английские СМИ.

13 февраля в 23:00 по московскому времени «Ливерпулю» предстоит принять на своём поле «Эвертон» в матче Английской премьер-лиги.