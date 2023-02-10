Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Британское издание отозвало статью о Холанне после обращения представителей игрока

10 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать

Британское издание Express выступило с заявлением по поводу своей статьи, которая была опубликована на днях. В ней говорилось о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн попросил юристов включить в его контракт пункт о выкупе, чтобы иметь возможность перейти в «Реал» летом. Также в статье говорилось о том, что Холанн не сработался с Хосепом Гвардиолой, и что потенциальное наказание «Манчестер Сити» за финансовые нарушения заставляют игрока думать о возможной смене клуба.

И хотя Express ссылалось на испанские СМИ, издание отозвало свою статью.

«Представители Холанна сообщили нам, что эти утверждения не соответствуют действительности. Мы отозвали статью и рады её исправить», - говорится в сообщении.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.02.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3.25 3.40 2.29
Видео
11.02.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.70 3.25 2.80
Видео
11.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Видео
11.02.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
Видео
11.02.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
1.43 5.00 7.20
Видео
11.02.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.94 3.50 4.20
Видео
11.02.23 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
Видео
11.02.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
3.50 3.40 2.18
Видео
11.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.60 3.65 2.05
Видео
11.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
5.40 3.90 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
21:16 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился информацией о продлении контракта с Салиба и Сакой
21:05 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Похоже, Клопп не хочет мириться с некоторыми проблемами в «Ливерпуле»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Поттер уклончиво ответил на вопрос о ситуации в «Манчестер Сити»
20:19 · Англия. Премьер-лига
Британское издание отозвало статью о Холанне после обращения представителей игрока
20:16 · Англия. Премьер-лига
Бывший хавбек «Арсенала» назвал условия для чемпионства «канониров»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Девять команд хотят вывести нас из Лиги чемпионов»
20:08 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» подумывает о выкупе Забитцера у «Баварии»
19:25 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес придумал Вегхорсту обидное прозвище
18:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола пошутил о возможном исключении «Манчестер Сити» из АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
Голкипером «Шахтёра» заинтересовались в Англии
17:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола намекнул на то, что к обвинениям в адрес «Манчестер Сити» причастен глава «Тоттенхэма» 2
17:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на топ-игрока из Серии А
17:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер отказался комментировать возможную аренду Обамеянга
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Безголовый цыплёнок»: Пол Паркер разнёс Бруну Фернандеша
17:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Кризис «Ливерпуля» затянулся, нужно искать решение»
Все новости
Рекомендуем