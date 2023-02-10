Британское издание отозвало статью о Холанне после обращения представителей игрока

Британское издание Express выступило с заявлением по поводу своей статьи, которая была опубликована на днях. В ней говорилось о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн попросил юристов включить в его контракт пункт о выкупе, чтобы иметь возможность перейти в «Реал» летом. Также в статье говорилось о том, что Холанн не сработался с Хосепом Гвардиолой, и что потенциальное наказание «Манчестер Сити» за финансовые нарушения заставляют игрока думать о возможной смене клуба.

И хотя Express ссылалось на испанские СМИ, издание отозвало свою статью.

«Представители Холанна сообщили нам, что эти утверждения не соответствуют действительности. Мы отозвали статью и рады её исправить», - говорится в сообщении.