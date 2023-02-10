Гвардиола пошутил о возможном исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

В отношении «Манчестер Сити» идёт расследование. Независимая комиссия может сурово наказать клуб, если финансовые нарушения будут доказаны. Сообщалось, что «Манчестер Сити» могут даже исключить из Премьер-лиги и перевести в более низкий дивизион. На пятничной пресс-конференции главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола пошутил на этот счёт.

«Если нас переведут в низший дивизион, никаких проблем. Мы выступали там раньше. Мы позвоним Полу Дикову, Майку Саммерби и устроим хороший процесс», - сказал Гвардиола журналистам.

Расследование в отношении «Манчестер Сити» наверняка получится долгим, ведь в деле фигурируют более 100 эпизодов.