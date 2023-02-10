Голкипером «Шахтёра» заинтересовались в Англии

Голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин может сменить украинскую Премьер-лигу на АПЛ. Об этом в своих соцсетях сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Как пишет журналист, в игроке заинтересованы несколько неназванных клубов из Англии.

21-летний голкипер – воспитанник академии «Шахтёра». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро. В текущем сезоне на счету молодого украинца 18 сыгранных матчах во всех турнирах 21 пропущенных гол, а в пяти матчах он сохранил ворота сухими.

Ранее в АПЛ перебрался его одноклубник Михаил Мудрик, вингер стал игроком «Челси».