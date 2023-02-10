Гвардиола намекнул на то, что к обвинениям в адрес «Манчестер Сити» причастен глава «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на интересный вопрос. У испанца спросили, считает ли он, что к обвинениям в адрес «горожан» приложили руку другие клубы.

Напомним, что на неделе АПЛ опубликовала список из более чем 100 предполагаемых нарушений «Манчестер Сити» финансовых правил.

«Да, конечно. Это Премьер-лига», - сказал Гвардиола.

После этого журналисты попросили испанского тренера пояснить свою позицию.

«Это вам нужно обратиться к председателю «Тоттенхэма» Даниэлю Леви. Задайте ему этот вопрос», - отметил рулевой «Манчестер Сити».

Далее у Гвардиолы спросили, хотят ли конкуренты добиться исключения «Манчестер Сити» из АПЛ.

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Многие клубы вносят предложения, и нас обвиняют. Очевидно, что фанаты других клубов хотят нашего исключения. Они считают, что мы вели себя неправильно», - сказал Гвардиола.