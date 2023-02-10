«Ливерпуль» нацелился на топ-игрока из Серии А

На лето «Ливерпуль» планирует серьёзную перестройку состава. В сфере интересов мерсисайдского гранда находится полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Об этом Get Football News Italy рассказал журналист Стив Кей.

«Я знаю, что «Ливерпуль» разговаривал с людьми из окружения Милинковича-Савича, потому что им нужно обновлять среднюю линию летом», - сказал журналист.

Действующий контракт Сергея Милинковича-Савича рассчитан до средины 2024 года. Если «Лацио» не договорится с 27-летним сербом о новом трудовом договоре, клубу может быть выгодно продать игрока летом.