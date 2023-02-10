Каррагер: «Кризис «Ливерпуля» затянулся, нужно искать решение»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о провальных результатах подопечных Юргена Клоппа в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«У команды вообще отсутствует игра. Не припомню, когда было столь плохо, как сейчас. В некоторых поединках «Ливерпуль» мог пропустить еще больше голов. Они легко отделались.

Такое не должно повторяться. Болельщики серьезно обеспокоены. Кризис сильно затянулся, нужно искать решение», - цитирует Каррагера Sky Sports.

В последнем матче «Ливерпуль» крупно проиграл «Вулврхэмптону» со счетом 0:3. По итогам 22-х туров Премьер-лиги «красные» занимают лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.