Игрок «Ливерпуля» может усилить «Милан»

Африканский полузащитник Наби Кейта, который больше не входит в планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, имеет вариант продолжения карьеры в итальянском футболе.

Согласно сведениям журналистов таблоида Daily Mail, в услугах 28-летнего гвинейского хавбека заинтересован «Милан». «Россонери» могут подписать игрока бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает по окончании нынешнего сезона. За «красных» Наби выступает с июля 2018 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейта принял участие в шести поединках, в которых не отметился результативными действиями.