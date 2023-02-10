«Ливерпуль» хочет купить полузащитника «Наполи»

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски, выступающий на клубном уровне за «Наполи», может сменить чемпионат Италии на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах портала Triball Football.

По данным источника, заинтересованность в услугах хавбека проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассчитывают заполучить игрока по окончании нынешнего сезона, когда у него останется всего год по контракту с неаполитанцами.

В этом сезоне Пётр поучаствовал в 28 поединках за «Наполи», в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач. Его трансферный ценник – 40 млн евро.