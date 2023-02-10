Гвардиола: «Хочу остаться в «Манчестер Сити» сильнее, чем когда-либо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует уходить из клуба.

Напомним, что на неделе Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений «Манчестер Сити». СМИ тут же вспомнили прошлогодние слова Гвардиолы о том, что он сразу же уйдёт из клуба, если узнает, что руководство его обманывало.

«Сейчас я хочу остаться сильнее, чем когда-либо. Иногда у меня возникают сомнения, всё-таки семь-восемь лет – это большой срок. Но сейчас я не хочу уходить», - сказал Гвардиола, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Саймон Байковски.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.