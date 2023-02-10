«Челси» рассматривает вариант со сменой главного тренера, если Грэм Поттер не сможет улучшить результаты команды. Журналист Кристиан Фальк в своей колонке на CaughtOffside сообщил о том, что лондонский клуб может пригласить Ханса-Дитера Флика.

Отмечается, что к Хансу-Дитеру Флику «Челси» уже обратился, правда, не напрямую, а через посредника. Журналист задал тренеру вопрос на этот счёт, но в ответ услышал два слова - «без комментариев».

По данным Фалька, Флик не настроен уходить из сборной Германии до завершения чемпионата Европы – 2024. Для Бундестим турнир будет домашним.

Недавно Ханс-Дитер Флик был замечен на матче «Челси». Фальк пишет о том, что тренер просто посматривал Кая Хаверца.