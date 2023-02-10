«Манчестер Юнайтед» хочет купить звёздного аргентинского форварда

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который является игроком столичной «Ромы», может отправиться на Туманный Альбион по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports Italy.

Заинтересованность в трансфере 29-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить за Дибалу 20 миллионов, которые прописаны в его контракте с римлянами в качестве отступных. Соглашение игрока с «волками» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Пауло поучаствовал в 20 поединках, в которых записал на свой счет десять голов и семь результативных передач.