Фелиш оценил карьеру Роналду в Европе

Форвард лондонского «Челси» Жоау Фелиш высказался о карьере своего звездного соотечественника Криштиану Роналду, ныне выступающего в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

«Думаю, Криштиану продолжит выступать за сборную Португалии. Выступит ли он на чемпионате Европы – 2024? Об этом лучше узнать у него. В Европе Роналду уже многого добился, он вписал свое имя в историю и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Удачи ему в этом», - передает слова Жоау AS.

Напомним, что в Европе Криштиану поиграл за «Спортинг», «МЮ», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Его контракт с «Аль-Насром» рассчитан на 2,5 года.