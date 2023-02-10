«МЮ» и «Челси» нашли усиление в Бундеслиге

26-летний немецкий защитник Джонатан Та, выступающий на родине за леверкузенский «Байер», может переехать в Английскую премьер-лигу. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Переход в один из клубов может быть оформлен летом.

Срок действующего трудового соглашения между Джонатаном и «фармацевтами» рассчитан до 2025 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermartk, стоимость Та составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги защитник забил один гол в 19 поединках.