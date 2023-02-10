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«Челси» объявил о покупке нового нападающего

10 Февраля 2023 • 13:29 Комментировать

17-летний форвард Джимми Морган, права на которого принадлежали «Саутгемптону», сменил клубную прописку. Новой командой талантливого футболиста стал лондонский «Челси», об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Трансфер Моргана обошелся лондонцам в три миллиона фунтов. Также в пользу «Саутгемптона» предусмотрены различные бонусные выплаты за индивидуальные достижения игрока.

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил более 300 миллионов евро на новых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Джимми Морган
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