«МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на форварда, оценённого в 1 млрд евро

Воспитанник каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который может покинуть «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона, пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги.

Как информирует Daily Mail, сразу три представителя чемпионата Англии заинтересованы в 20-летнем исполнителе. В борьбе за Фати сойдутся лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Будущее игрока решится в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта Ансу с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года. В его контракте с каталонцами прописан пункт о выкупе за один миллиард евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 31 поединок, отметившись шестью голами и тремя ассистами.