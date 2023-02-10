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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший футболист Азии

10 Февраля 2023 • 09:07 Комментировать

Нападающий Сон Хынмин, выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм», в очередной раз был признан лучшим футболистом Азии.

По итогам голосования 30-летний кореец набрал 256 баллов. Он опередил Мехди Тареми («Порту»), Салема Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Кима Мин-Дже («Наполи») и Каору Митому, вошедших в топ-5.

Стоит отметить, что для Сона это восьмая подобная награда в карьере и шестая подряд.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Хынмин принял участие в 20 встречах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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