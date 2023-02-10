Назван лучший футболист Азии

Нападающий Сон Хынмин, выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм», в очередной раз был признан лучшим футболистом Азии.

По итогам голосования 30-летний кореец набрал 256 баллов. Он опередил Мехди Тареми («Порту»), Салема Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Кима Мин-Дже («Наполи») и Каору Митому, вошедших в топ-5.

Стоит отметить, что для Сона это восьмая подобная награда в карьере и шестая подряд.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Хынмин принял участие в 20 встречах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.