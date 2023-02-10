Фелиш высказался о своём будущем в «Челси»

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за лондонский «Челси», высказался касательно своего будущего.

«Меня все устраивает в Лондоне, «Челси» - отличный клуб. В нашем договоре не прописан пункт о выкупе, поэтому, если они захотят сохранить меня, им придется договариваться с «Атлетико». Первое знакомство с клубом мне очень понравилось. Но не знаю, что меня ждет в будущем», - передает слова португальского нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

Фелиш связан контрактом с «матрасниками» до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.