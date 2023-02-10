Тренер «Фейеноорда» может стать новым наставником «Лидса»

Вслед за Эриком тен Хагом еще один нидерландский специалист может сменить чемпионат Эредивизии на работу в английской Премьер-лиге. Речь идет о Арне Слоте - наставнике «Фейеноорда», услуги которого интересуют «Лидс».

Английский клуб уволил Джесси Марша и сейчас находится в поиске нового наставника, а «Фейеноорд» как раз проводит удачный сезон, лидируя в чемпионате своей страны. Подробности интереса, как финансовые и временные детали возможного контракта, издание The Times, увы, не сообщает.

До «Фейеноорда» Слот тренировал другой клуб из Нидерландов - АЗ из Алкмаара, это было в сезоне 2019/2020.