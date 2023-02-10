«Аякс» пытается соблазнить спортивного директора «Ливерпуля»

Помимо поисков нового наставника, «Аякс» усиливает и административные позиции - амстердамцы положили глаз на спортивного директора английского «Ливерпуля» Джулиана Варда, который летом должен покинуть клуб из-за истечения контракта.

Его следующим пристанищем может стать как раз «Аякс», который уже инициировал переговоры, но подробности таковых издание The Telegraph, увы, не сообщает.

Напомним, что и «Аякс», и «Ливерпуль» переживают серьезный кризис, при этом осенью они встречались друг с другом в Лиге чемпионов, и оба раза «Аякс», пусть и не без сопротивления, но проиграл.