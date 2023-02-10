«Невероятный трансфер»: Мерсон восхитился игроком «Ньюкасла»

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказался об игре защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера.

«Мне нравится этот парень. Киран – очень крепкий игрок, который может отлично пробить справой ноги. Триппьер – невероятный трансфер для «сорок». Он один из важнейших футболистов команды», - передает слов эксперта geordiebootboys.

В прошлом месяце 32-летний защитник пролонгировал сотрудничество с «чёрно-белыми» на два года.

В сезоне-2022/2023 Триппьер принял участие в 21 поединке Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.