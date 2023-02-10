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«Наполи» напомнил «Челси» - Осимхен стоит 120 миллионов и не меньше

10 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать

Мы уже сообщали, что «Челси» ищет возможность провернуть комбинацию и заполучить нигерийского форварда Виктора Осимхена с наименьшими затратами. Лондонцы надеются отделаться несколькими десятками миллионов евро, а также спихнуть в «Наполи» кое-каких игроков.

Но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в одном из интервью для местных, неаполитанских изданий сообщил журналистам, что у «Наполи» нет острых финансовых проблем, и уступать игрока лишь ради того, чтобы получить какие-то деньги, он не станет.

Де Лаурентис напомнил - Осимхен стоит 120 миллионов евро, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - зима 2023
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