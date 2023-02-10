«Наполи» напомнил «Челси» - Осимхен стоит 120 миллионов и не меньше

Мы уже сообщали, что «Челси» ищет возможность провернуть комбинацию и заполучить нигерийского форварда Виктора Осимхена с наименьшими затратами. Лондонцы надеются отделаться несколькими десятками миллионов евро, а также спихнуть в «Наполи» кое-каких игроков.

Но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в одном из интервью для местных, неаполитанских изданий сообщил журналистам, что у «Наполи» нет острых финансовых проблем, и уступать игрока лишь ради того, чтобы получить какие-то деньги, он не станет.

Де Лаурентис напомнил - Осимхен стоит 120 миллионов евро, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.