Тренер «Шахтёра»: «Мудрик круче Винисиуса»

Рулевой «Шахтёра» Игор Йовичевич поделился мнением о потенциале полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика, перешедшего в лондонский «Челси» этой зимой.

«Потенциал Михаила безграничен. У него есть все шансы, чтобы стать обладателем «Золотого мяча». В атакующем плане он круче, чем Винисиус из «Реала». Хотя их еще рано сравнивать, ведь Мудрик только начал играть в европейском топ-клубе. Жуниор уже несколько лет выступает за «Реал», - передает слова специалиста Sport.es.

Мудрик пополнил ряды лондонского клуба в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Он заключил с «Челси» долгосрочный контракт.