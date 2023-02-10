«Челси» оформил трансфер нападающего

17-летний форвард «Саутгемптона» Джимми Морган сменил клубную прописку. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы перспективного игрока стал лондонский «Челси».

Фотографии с презентации нападающего уже гуляют по сети. Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Джимми пока будет выступать за молодежную команду «пенсионеров».

В зимнее трансферное окно лондонцы потратили более 300 миллионов евро на новых игроков.

«Челси» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 22 туров подопечные Грэма Поттера занимают девятое место в турнирной таблице.