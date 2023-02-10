Эдегор: «Нет предела тому, чего может достичь «Арсенал»

Один из лидеров лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Мы сражаемся за титул, однако впереди еще длинный путь. Сейчас никто не думает о чемпионстве. Пока мы просто идем от матча к матчу - шаг за шагом. Но хочу сказать тем, кто до сих пор сомневается в «Арсенале»: нет предела тому, чего мы можем достичь. Горжусь играть здесь, надеюсь, это продлится как можно дольше», - передает слова норвежца The Players' Tribune.

По итогам 22-х туров «канониры» лидируют в Премьер-лиге с 5-очковым отрывом от второго места.