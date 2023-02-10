Невилл: «Если Гвардиола не перестанет валять дурака, всё закончится плохо для «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении «Манчестер Сити» от лондонского «Тоттенхэма» (0:1) во встрече 22-го тура Английской премьер-лиги.

«Две недели назад я не сомневался, что «Сити» станет чемпионом Англии. Перед матчем с «Тоттенхэмом» я думал, что все будет хорошо, если Гвардиола не станет валять дурака. Ждал уверенного выступления от чемпиона. Если Пеп продолжит так делать, как в матче со «шпорами», то все закончится плохо для «горожан», - цитирует Невилла Metro.

После 22 туров «Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.