​«Арсенал» связался с агентом Ансу Фати

Слухи продолжают связывать талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати с другими клубами, хотя президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта говорил, что планов по продаже игрока нет. И всё же Cadena Cope рассказывает о том, что с агентом Ансу Фати Жорже Мендешем уже связался «Арсенал». Лондонский клуб якобы пытался узнать о доступности 20-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что «Барселона» может продать Ансу Фати для разгрузки зарплатой ведомости в условиях финансовых проблем.

Ансу Фати специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро.