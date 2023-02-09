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​«Арсенал» связался с агентом Ансу Фати

09 Февраля 2023 • 20:58 Комментировать

Слухи продолжают связывать талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати с другими клубами, хотя президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта говорил, что планов по продаже игрока нет. И всё же Cadena Cope рассказывает о том, что с агентом Ансу Фати Жорже Мендешем уже связался «Арсенал». Лондонский клуб якобы пытался узнать о доступности 20-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что «Барселона» может продать Ансу Фати для разгрузки зарплатой ведомости в условиях финансовых проблем.

Ансу Фати специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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